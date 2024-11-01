Gemlik'te Başkanlar İş Birliği ile Çözüm Arayışları - Son Dakika
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Gemlik'te Başkanlar İş Birliği ile Çözüm Arayışları

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte ilçedeki sorunlar ve zeytin projeleri üzerine fikir alışverişinde bulundu. Başkan Bozbey, Gemlik'in turizm ve tarım potansiyelini korumak için iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

01.11.2024 18:02  Güncelleme: 19:45
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(BURSA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Başkan Bozbey Burada" programı kapsamında ilçeyi ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ağırladı. Başkan Deviren, "Birlikte hareket ederek, Bursa Büyükşehir Belediye'mizle Gemlik'te gülümsemeye ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Bozbey, kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği "Başkan Bozbey Burada" programlarına Gemlik'te devam etti. Başkan Bozbey, program öncesi Gemlik Kaymakamlığı, Gemlik Belediyesi, Gemlik Ziraat Odası, Gemlik Ticaret Borsası ile Meclis Başkanı Erdinç Ersan ve Gemlik İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti. İlçeli muhtarlarla da görüşen Başkan Bozbey'e, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, önceki dönem Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleri eşlik etti.

Ziyaretlerin ardından Zeytindalı Meydanı'na gelen Mustafa Bozbey, program için özel hazırlanmış TIR'da vatandaşlarla buluştu. Bozbey, daire başkanları ve şube müdürlerinden oluşan kalabalık ekibiyle talepleri dikkatle dinledi.

Başkan Bozbey'in Gemlik'te gerçekleştirdiği programın değerli olduğunu vurgulayan Başkan Deviren, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mustafa Bozbey ile birlikte Gemlik'in sorunlarına yönelik çözüm projelerimizi ve atacağımız adımları gözden geçirdik. Ayrıca, Gemlik'in en kıymetli miraslarından biri olan zeytinle ilgili projelerimizi de Başkan Bozbey ile değerlendirdik. Birlikte hareket ederek, Bursa Büyükşehir Belediye'mizle Gemlik'te gülümsemeye ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Bozbey ise Gemlik ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri'nin iş birliğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"İlçemiz, denizi, zeytini ve turizm potansiyeliyle büyük bir öneme sahip. Bu değerlerin korunması için bütüncül bir anlayışla sorunları çözmeye kararlıyız. Zeytini ve zeytinyağı ile dünya markası olma yolundaki Gemlik'in yeşil alanlarını ve tarım potansiyelini korumak en önemli sorumluluklarımız arasında. Gemlik, zeytinin değerini biliyor; çiftçilerimizin sorunlarına hep birlikte çözüm bulmak için çalışmalar yapıyoruz. Gemlik'in ve hemşehrilerimizin sorunlarına ortak çözümler üreterek, Bursa'mıza değer katmayı sürdüreceğiz. Hep birlikte Bursa gülümseyecek."

Kaynak: ANKA

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