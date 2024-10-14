Gemlik'te Hemşehri Dernekleri Kültür Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Gemlik'te Hemşehri Dernekleri Kültür Festivali Düzenlendi

Gemlik'te uzun bir aradan sonra gerçekleştirilen Hemşehri Dernekleri Kültür Festivali, yöresel yemekler, kültürel etkinlikler ve halk oyunları ile renklendi. Festival, katılımcı derneklerin çabaları ve Gemlik Belediyesi'nin organizasyonu ile büyük bir ilgi topladı.

14.10.2024 17:16
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(BURSA)- Gemlik'te Hemşehri Dernekleri Kültür Festivali, uzun bir aradan sonra yeniden düzenlendi. Festivale katılan dernekler, yöresel yemeklerini, kültürlerini ve halk oyunlarını sergiledi.

Gemlik Belediyesi tarafından organize edilen festivalin koordinatörlüğünü Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu üstlendi. Dernekler stantlarında hem üyelerini ağırladılar hem de bütün Gemliklilere yöresel kültürlerini tanıttılar. Beş gün süren programlara siyasi parti, sivil toplum ve meslek kuruluşu temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

"Tam olarak arzu ettiğimiz festival bu değildi ama bir yerden başlamak gerekiyor"

Edirne'den Ardahan'a, yurdun bütün değerlerini milli irade çerçevesinde sahip çıktıklarını vurgulayan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Uzun bir aradan sonra, tekrar Hemşehri Derneği Festivali'nde birlikte olduk. Tam olarak arzu ettiğimiz festival bu değildi ama bir yerden başlamak gerekiyor. Hareketsiz kalmaktansa eylem içinde olmalıyız. Dernekçilik yapmak kolay değildir. Tabelayı astığınızda herkes oradadır ama sonra kimse kalmaz. Hemşehri kültürünü var edebilmek için dernekçilik yapılmalı. Hemşehri derneklerimizin yok olmaması için bu festivali yapıyoruz. Çocukların gelecekten şüpheye düşmedikleri yarınları inşa edeceğiz. Kiminle, hemşehri derneklerimizle birlikte inşa edeceğiz! Ortak aklı üstün kılmak zorundayız. Gelecek yıl düzenleyeceğimiz festival ile derneklerimize daha fazla katkı sağlayacağız. Katılan tüm derneklerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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