Gemlik'te miras dolandırıcılığı operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde vefat eden bazı kişilerin mirasçılarını sahte senetlerle 650 bin dolar dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede hayatını kaybeden varlıklı kişilerin bilgilerini ele geçirerek ölüm tarihlerinden yaklaşık bir yıl öncesine ait sahte senet düzenleyen ve mirasçılarına icra takibi başlatanların haksız kazanç sağladığı iddiasına ilişkin soruşturma yürütüldü.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı olayda mirasçıları 650 bin dolar dolandırdıkları belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin, Bursa ve İstanbul'da düzenlediği operasyonda zanlılar İ.Ç, M.A.B, M.Ç, Ş.D, H.İ.T. ve H.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç, M.Ç. ve M.A.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.