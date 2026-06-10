Gemlik\'te Tarihi Eser Operasyonu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 202 sikke ve obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Anadolu Mirası" operasyonu düzenlendi.

Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 202 sikke ve obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.