Genç Memur-Sen İzmir İl Başkanı Enes Sabancı, Genç Memur-Sen Türkiye Buluşması'nın gençlerin enerjisini, fikirlerini ve vizyonunu ortak bir platformda buluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Sabancı yaptığı yazılı açıklamada Ankara'da düzenlenen buluşmanın ülkenin dört bir yanındaki genç kamu görevlileri ile sivil toplum ve arama kurtarma gönüllülerini bir araya getirdiğini belirtti.

Programın gençlerin enerjisini, fikirlerini ve vizyonunu ortak bir platformda buluşturmayı hedeflediğini dile getiren Sabancı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceğinde önemli bir rol üstlenecek olan genç kamu görevlilerimizin, alanında uzman isimlerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini artırmaları, birbirleriyle irtibat kurmaları ve yeni perspektifler kazanmaları bizler için büyük önem taşıyor. Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet yürüten Genç Memur-Sen ve ADEM topluluklarımızın lider kadrolarını bir araya getirmenin coşkusunu yaşıyoruz. Buluşmamızda lider kadrolarımız sadece bir araya gelmekle kalmayacak, aynı zamanda gençlerimizin kamu yönetimine dair söz sahibi olmalarına, çözüm önerileri geliştirmelerine ve daha etkin bir kamu hizmeti anlayışının yeşermesine hep birlikte katkı sağlayacaklar."