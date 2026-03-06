Gençler Atık Pil Projesiyle Çevreye Duyarlılığı Artırıyor - Son Dakika
Gençler Atık Pil Projesiyle Çevreye Duyarlılığı Artırıyor

Gençler Atık Pil Projesiyle Çevreye Duyarlılığı Artırıyor
06.03.2026 09:45
Liseli öğrenciler, atık pil toplama projeleriyle çevre temizliğine katkı sağlıyor.

LİSE öğrencileri, 'Çevrenin Genç Sözcüleri' olarak yeni bir projeye imza attı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜÇEV) tarafından yürütülen 'Young Reporters of the Environment' programında yer aldı. Proje kapsamında okullarında atık pil toplama çalışmaları yapıldı. Böylece, öğrencilerin hem çevre temizliğine katkıda bulunması hem de sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alması hedeflendi.

2020 yılından bu yana her yıl farklı bir çevre problemini gündemine alan Bilfen Anadolu Lisesi ve Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencileri bu sene, Çevrenin Genç Sözcüleri olarak yeni bir projeye imza attı. Okullarında yürüttükleri atık pil toplama çalışmalarıyla öğrenciler hem çevre temizliğine katkıda bulundu hem de sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk aldı. Öğrencilerin proje kapsamında okullarında yürüttükleri atık pil toplama çalışmalarıyla hem çevre temizliğine katkı sağlaması hem de sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alması amaçlandı.

Çevrenin Genç Sözcüleri, herkesin bireysel sorumluluk alarak doğayı koruma sürecinin parçası olabileceğini vurguluyor ve toplumu daha bilinçli tercihler yapmaya davet etti.

Çamlıca ekibi bu yıl, atık pillerin çevreye etkisine dikkat çekmeye odaklandı. Yazdıkları makale, yaptıkları sokak röportajları, bilim insanları ile gerçekleştirilen görüşmeler ve sahada çektikleri fotoğraflarla toplumda farkındalık yaratmayı hedeflediler. Makale; tek bir atık pilin içeriğindeki ağır metaller nedeniyle toprağı ve suyu nasıl kirlettiğini, bu kirleticilerin bitkiler ve deniz canlıları aracılığıyla gıda zincirine nasıl dahil olduğunu ayrıntılarıyla aktardı. Ayrıca öğrenciler, okul içinde ve sosyal medya üzerinden edindikleri bilgileri paylaştı.

'ATIK PİLLERDE YASAL VE EKONOMİK SORUMLULUK'

Çevre mühendisi Prof. Dr. Nilgün Ayman Öz, öğrencilere atık pil yönetimi ve geri dönüşüm süreçleri hakkında bilgi verdi. Öz; Türkiye'de üretici sorumluluğu temelli bir sistemin uygulandığını, kritik ham maddelerin geri kazanımının hem çevresel hem ekonomik açıdan önem taşıdığını ve önümüzdeki yıllarda batarya atıklarının artacağını belirtti. Öz, "Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında üretici ve ithalatçılar; tehlikeli maddelerin azaltılması, uygun etiketleme yapılması ve etkili toplama sistemlerinin kurulmasından sorumludur. Tüketicilerin ise atık pilleri evsel atıklardan ayrı toplaması yasal bir zorunluluktur" dedi.

Dijitalleşme ve elektrikli araç kullanımının artmasıyla pil tüketiminin hızla yükseldiğine dikkat çeken Öz, lityum ve nikel gibi kritik ham maddelerin geri kazanımının hem çevresel hem ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını belirtti. Öz, önümüzdeki yıllarda artması beklenen batarya atıkları nedeniyle özellikle Li-ion bataryalar için geri dönüşüm kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Son Dakika Güncel Gençler Atık Pil Projesiyle Çevreye Duyarlılığı Artırıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Gençler Atık Pil Projesiyle Çevreye Duyarlılığı Artırıyor - Son Dakika
