Gençler Parkı Kirlettikleri İçin Temizletildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park alanında çekirdek kabuklarını yere atan gençler kameralardan tespit edilip, kirlettikleri yer kendilerine temizletildi.
Mesudiye Mahallesi'ndeki Kanal İnegöl'de bulunan oturma alanında çekirdek yiyip kabuklarını çevreye atan gençler, İnegöl Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kent kameralarıyla tespit edildi.
Parkı pis bırakan gençler, ekipler tarafından kirlettikleri alana çağrıldı, yere attıkları çöpleri kendileri temizledi.
Kirlettikleri alanı temizlemeleri üzerine gençlere herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi.
İnegöl Belediyesi ekiplerinin, parkların temiz tutulması için benzer önlemleri sürdüreceği belirtildi.
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