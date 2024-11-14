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Gençler ve Kadınlar Tarımda Önemli

Gençler ve Kadınlar Tarımda Önemli

Bakan Yumaklı, genç ve kadın girişimcilerin tarımsal üretimdeki rolünü vurguladı.

14.11.2024 22:09
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Genç kardeşlerimizin ve kadın girişimcilerimizin tarımsal üretimin içerisinde olmasını istiyoruz. Gençler ve kadınlar olmazsa bunun sürdürülebilirliği yoktur" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının düzenlediği tarımın, ormanın, toprağın ve suyun önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesinin amaçlandığı '14'üncü Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı. Yarışma; 'genel', 'çiftçi', 'öğrenci', 'Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları', 'Denizbank çalışanları' ve 'Tema: Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı' olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirildi. Yarışmaya, Türkiye ile birlikte 35 ülkeden toplam bin 988 fotoğrafçı 8 bin 766 eserle katıldı. Seçici kurul tarafından yarışmaya katılan 12 eser ödüle layık bulunurken, 118 eser de sergilenmek üzere seçildi. Ayrıca bir eser de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından 'Bakan Özel Ödülü'ne layık görüldü.

'TARIM, YERİ GELİR AŞTIR, YERİ GELİR İŞTİR'

Bakan Yumaklı, törende yaptığı konuşmada, ödül alan tüm yarışmacıları tebrik etti. Tarımın artık sadece tarımdan ibaret olmadığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Sağlıktan turizme, biyolojiden ekolojiye ekonomiye, ticarete diplomasiye kadar hatta birçok konuda önemli sektör. Yeri gelir aştır, yeri gelir iştir. Damaklarda lezzettir, meslektir, istihdamdır. Sadece kırsalı ilgilendirdiği düşünülür ama öyle değildir. Hayata can suyu, can sağlığı, can evidir. Her biri ayrı bir sanat eseri olan bu fotoğraflar, bütün çiftçilerin aynı zamanda bir sanatkar olduğunu bir kez daha göz önüne seriyor. Yarışmanın uluslararası hüviyete bürünmüş olması, Türk tarımının ve üreticisinin dünyaya tanıtılmasına da katkı sağlayacak" diye konuştu.

'SONUNA KADAR DESTEK OLALIM'

Bakan Yumaklı, en iyi üretim altyapısını hazırlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Bu yarışmamıza katılan genç kardeşlerimize ayrıca bir çağrım olacak. Sizin tarım sektöründe olmanız gıda arz güvenliğimiz için çok önemli. Genç kardeşlerimizin ve kadın girişimcilerimizin tarımsal üretimin içerisinde olmasını istiyoruz. Gençler ve kadınlar olmazsa bunun sürdürülebilirliği yoktur. Bütün imkanlarımızı buna yönlendirmiş vaziyetteyiz. Gelin tarım yapın bizlerde sonuna kadar destek olalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanı, Tarım, Son Dakika

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