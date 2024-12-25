Gençlik Çalıştayı Gerçekleşti

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Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı"nda çeşitli konularda atölye çalışmaları yapıldı.

Bakırköy'deki Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'ndeki çalıştayda, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarının anlatıldığı tanıtım videosu gösterildi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, "Türkiye Yüzyılı"nı inşa edecek bir çalışmaya imza atacaklarını söyledi.

Geleceği inşa edecek fikirlerin temellerini atarak yarınlara gençlerle birlikte karar vereceklerini dile getiren Özbay, Türkiye'nin gençlik politika belgesini onlarla hazırlamak istediklerini ifade etti.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ise gençlerin en kıymetli hazineleri olduğunu belirtti.

Gençlerin bugün Türkiye'ye güç kattıkları gibi gelecekte de ülkeye daha büyük katkılar sağlayacaklarını anlatan Kaya, gençlerin fikirlerinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Çalıştayda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Necla Aslan'ın Gençlik Politika Belgesi'ni sunmasının ardından gençlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattığı istişare oturumuna geçildi.

Atölyelerde öğrencilere yönelik "Afet Yönetimi ve Dayanıklılık", "Bilim ve Teknoloji", "Değerler", "Çevre ve İklim", "Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme", "Gençlik ve Sağlığı", "Gençlik Bilgilendirmesi", "İstihdam ve Girişimcilik", "Katılım ve Sivil Toplum", "Sosyal Kapsayıcılık" ile "Uluslararası Gençlik Çalışmaları" başlıklı sunumlar yapıldı.