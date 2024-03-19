Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları\'nda mücadele edecek sporculara başarılar diledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da düzenlenecek 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) mücadele edecek milli sporculara başarılar diledi.
Down sendromlu sporcuların olimpiyatı olarak adlandırılan Trisome Oyunları'nın ikincisi, 33 ülkeden 800'ü aşkın katılımcıyla Antalya'da düzenlenecek.
Açılış töreni yarın yapılacak organizasyonda atletizm, basketbol, cimnastik, futsal, judo, masa tenisi, tenis ve yüzme branşlarında müsabakalar gerçekleştirilecek. Türkiye'yi 26 Mart'ta sona erecek oyunlarda 86 sporcu temsil edecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Aşkın Bak, 4 yılda bir düzenlenen Trisome Oyunları'na ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, Türkiye'nin düzenlediği başarılı organizasyonlarla dünya çapında bir marka haline geldiğine işaret etti.
Türkiye'de spor devrimi yaşandığını vurgulayan Bakan Bak, "Son yıllarda yapılan statlar, spor salonları, yüzme havuzları ve sahalarla ülkemiz büyük bir değişim yaşadı. Avrupa'nın ve dünyanın en yeni, en modern tesislerine sahibiz. Bunun neticesinde hem sporcularımız uluslararası alanda madalyalar kazanıyor hem de önemli şampiyonalara ev sahipliği yapıyoruz. Bu gurur ülkemizindir. Yaşanan tesis devriminde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Oyunlarda mücadele edecek sporculara başarı dileyen Bakan Bak, açıklamasında şunları kaydetti:
"Öncelikle şunu belirtmek isterim ki özel sporcularımız kaybedeni olmayan bir organizasyonda mücadele edecek. Hepsi bizim gözümüzde gerçek birer şampiyondur. Turnuva denilince akıllara hep rekabet gelir ancak sporun özünde dostluk ve kardeşlik vardır. Down sendromlu sporcularımızın kazanma azmi, centilmence mücadeleleri tüm madalya ve kupaların üzerindedir. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları için ülkemize gelen değerli konuklarımızın, Anadolu halkının misafirperverliği ile kendi evlerinde hissedecekleri bir ortam bulacağına yürekten inanıyorum. Güzel ülkemizden unutulmaz anılarla, dostluklarla ayrılacaklardır."
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