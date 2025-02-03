Genel-İş Sendikası İzmir'de Eylemde - Son Dakika
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Genel-İş Sendikası İzmir'de Eylemde

Genel-İş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin geri dönmesi için eylem yaptı.

03.02.2025 11:17
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Genel-İş Sendikası İzmir şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesinde ücretsiz izne çıkarılan 158 işçinin işlerine geri dönmesi ve ESHOT'taki 236 otobüsün İZULAŞ'a devrinin durdurulması için başlattığı eyleme devam etti.

Kültürpark'taki 1 No'lu hol önünde bir araya gelen Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, "haksız ve hukuksuz işten atılmalara izin vermeyeceğiz" yazılı pankart açtı, slogan attı.

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, gazetecilere, işten çıkarılan işçilerin işlerine geri dönmeleri için eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

İzmir halkının belediyeden hizmet beklediğini vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Sendikamızın örgütlü olduğu ESHOT Genel Müdürlüğüne ait olan 236 adet otobüs Belediye-İş Sendikasının örgütlü olduğu İZULAŞ AŞ'ye devretme işlemleri başlamıştır. Eyleme katılan işçilere tutanaklar tutularak disiplin süreci başlatılmıştır. İZENERJİ şirketinde çalışan 148 üyemiz, kendi rızası olmadan işveren tarafından belirsiz süreli ücretsiz izne çıkarılmışlardır. Ayrıca Kent Konseyi Müdürlüğünde çalışan 10 üyemiz 50 gün önce belirsiz süreli ücretsiz izne çıkarılmıştır. Sizler bu mücadelenin önüne geçmek için sendikamıza yıllardır sokakta, alanda demokrasi mücadelesi vermiş Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonuna saldırarak ESHOT'ta 236 otobüsümüzü başka bir şirkete devrederek, 158 arkadaşımızın işine son vererek bu kavgayı büyütmek istiyorsunuz. Gelin bu kavgadan vazgeçin, gelin bu süreci sonlandırın. Aksi halde bu kavgada geri adım atmayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz."

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ise belediyenin iştirak şirketine otobüs aktarılmasının kamu zararı oluşturacağını savundu.

Açıklamaların ardından sendika üyeleri belediye hizmet binası önünde oturma eylemi yaptı, alkışla bir süre tempo tuttu, ıslık çaldı.

Eylemin gün boyu süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Genel-İş Sendikası İzmir'de Eylemde - Son Dakika

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