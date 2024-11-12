Genelkurmay Başkanı Malatya\'da

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GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ile beraber Malatya'daki 2'nci Ordu Komutanlığı ve 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile 2'nci Ordu Komutanlığı ve 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur" denildi.