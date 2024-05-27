Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, BAE Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Seyf bin Eblan el-Mazrui ile görüştü - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, BAE Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Seyf bin Eblan el-Mazrui ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, BAE Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Seyf bin Eblan el-Mazrui ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ankara'ya gelen BAE Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Seyf bin Eblan el-Mazrui'yi resmi törenle karşıladı. İki genelkurmay başkanı basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi.

27.05.2024 12:07
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Seyf bin Eblan el-Mazrui bir araya geldi.

Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Korgeneral el-Mazrui'yi Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı.

İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Genelkurmay Başkanı el-Mazrui onur kıtasını selamladı.

Genelkurmay başkanları, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, BAE Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Seyf bin Eblan el-Mazrui ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, BAE Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Seyf bin Eblan el-Mazrui ile görüştü - Son Dakika
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