Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Seyf bin Eblan el-Mazrui bir araya geldi.
Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Korgeneral el-Mazrui'yi Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı.
İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Genelkurmay Başkanı el-Mazrui onur kıtasını selamladı.
Genelkurmay başkanları, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, BAE Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Seyf bin Eblan el-Mazrui ile görüştü - Son Dakika
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