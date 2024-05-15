Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul'u kabul etti - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul'u kabul etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul\'u kabul etti

Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul, Türkiye'ye resmi davet üzerine Ankara'ya geldi. Ghoul, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile görüştükten sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak tarafından kabul edildi. Kabulde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu da hazır bulundu.

15.05.2024 20:15
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul'u kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul'un, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya geldiği belirtildi.

Korgeneral Ghoul'un Kara Kuvvetleri Karargahı'nda Orgeneral Bayraktaroğlu ile görüştüğü, daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak tarafından kabul edildiği bildirildi.

Orgeneral Gürak'ın, Korgeneral Ghoul'u kabulünde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul'u kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul'u kabul etti - Son Dakika
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