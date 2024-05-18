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Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Güneykaya beldesinde yapılan deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Güneykaya beldesinde yapılan deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Güneykaya beldesinde AFAD tarafından ekipler arası koordinasyonu sağlamak hem de arama kurtarma ekiplerini dinamik tutmak amacıyla deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri ve STK'lar yer aldı. Senaryo gereği çıkan yangının söndürülmesi ve yıkılan bir yapının altında kalan bir vatandaşı kurtarmak için ekipler seferber oldu. Gerçeğini aratmayan tatbikat başarıyla tamamlandı. AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen yaptığı açıklamada, tatbikatların yoğun bir şekilde devam edeceğini söyledi.

"Arama kurtarmayı önem veriyoruz"

Türkmen, arama ve kurtarmaya önem verdiklerini ifade ederek, "Arama kurtarma faaliyetlerinin çok hızlı olması gerekiyor. Biz zamanla yarıştığımız için ekiplerin fazla olması gerekiyor. Sivas çok büyük bir coğrafya, ulaşım zor özellikle kış mevsiminde ulaşım biraz daha zorlaşıyor, bizi zorluyor. Dolayısıyla arama kurtarmayı önem veriyoruz. Burada 100'e yakın arama kurtarma teknisyenimiz var. Arama kurtarma teknisyeni yönünden bir sıkıntımız yok. Sivas AFAD güçlü o konuda. Malzeme ekipmanlarımızı artırmaya çalışıyoruz, araç sayımızı artırmaya çalışıyoruz. STK'larımızı hareketlendirdik, 14 tane STK'mız var burada. Arama kurtarma eğitimini verdiğimiz eğitimleri tamamen almış STK'larımız var" dedi.

"Ekiplerimizi dinamik tutmamız gerekiyor"

Ekipleri dinamik tutmanın yolunun eğitim ve tatbikat olduğuna değinen Türkmen, "Ekiplerimizi dinamik tutmamız gerekiyor . Dinamik tutmanın yolu eğitimdir ve tatbikattır başka bir yolu yok. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar iki büyük tatbikat yaptık. Her eğitim sonunda ufak tefek tatbikatlar yapıyoruz. Bu sene malzemesi olan 6 ilçemizde 12 tane tatbikat planlamıştık. Hem itfaiye ekiplerini dinamik halde tutmak hem koordineli ve uyumlu bir çalışma sistemini adapte etmek amacıyla bizim ekiplerle birlikte STK'larımızın da katıldığı tatbikatlar yapmaya çalışıyoruz. Geçen de Yıldızeli Güneykaya beldesinde bir tatbikat yaptık. Bu tatbikatlara da devam devam edeceğiz. Bu tatbikatlar da amacımız arkadaşlarımıza hem arama kurtarma tekniğini öğretmek hem ekipler arasındaki koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek hem de ekiplerimizi dinamik tutmak. Ekiplerimiz dinamik tutmak istiyoruz. Onun için tatbikatlarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Tatbikat özellikle depremde yıkılan binalarda altında kalan vatandaşlarımızı kurtaramaya yönelik bir de meydana gelen yangının acil söndürülmesini yönelikti. Bununla ilgili hazırlanan senaryo çerçevesinde tatbikatlarımızı yürütüyoruz. Aynı zamanda afet yönetiminde kullanıyoruz. Bunda sağlık bu işin içerisinde emniyet bu işin içerisinde arama kurtarma işin içerisinde sendikalar bu işin içerisinde afet yönetimi bu işin içerisinde komplike bir çalışma oluyor. Bu çalışmaları sıklıkla yapmamız gerekiyor" diye konuştu.