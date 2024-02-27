Gercüş ilçesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı - Son Dakika
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Gercüş ilçesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı

Gercüş ilçesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gercüş ilçesinde yapılan AK Parti seçim lokali açılışında konuştu. Nasıroğlu, ilçeye büyük önem verdiklerini ve hizmet götürmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca gençlere ve çocuklara iyi bir eğitim ve gelecek hazırladıklarını vurguladı.

27.02.2024 14:35  Güncelleme: 14:37
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Gercüş ilçesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı.

Lokal açılışında konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, ilçeye büyük kıymet verdiklerini, ilçede son derece kıymetli şahsiyetlerin yetiştiğini söyledi.

Her tarafa hizmet götürmek için var güçleriyle çalışacaklarını aktaran Nasıroğlu, genç ve çocuklara güzel bir eğitim ve gelecek hazırladıklarını anlattı.

Nasıroğlu, "Batman'ı ve Gercüş'ü, köyleriyle, Türkiye'nin en iyi noktalarına taşıyacağız. Öncelikle hizmet getireceğiz. İnsanlarımıza iyi yaşam koşulları oluşturmak zorundayız. Belediyeciliğin temelinde de bu vardır. Dolayısıyla, sizlerin hayat konforunu arttırdıkça, çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırladıkça, büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Temel hedefimiz, en büyük arzumuz, bu konuda daha iyi yerlere nasıl gelebiliriz, diye kendimizle yarış içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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