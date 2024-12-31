Gerger'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Gönen köyünde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Z.A, A.A. ve S.A. ambulanslarla Gerger Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.A ve S.A, Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.