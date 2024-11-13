Gerze’de İş Yerlerine Ruhsat Denetimi

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Sinop'un Gerze ilçesinde zabıta ekiplerince iş yerlerine yönelik ruhsat denetimi yapıldı.

Gerze Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerinin ilgili yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygunluklarının Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetlendiği vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca denetimleri gerçekleştiren ekiplerin iş yerleri sahiplerine çevre ve temizlik ile ilan ve reklam vergilerinde yapılan güncellemelere ilişkin bilgilendirmede bulunduğu aktarıldı.