Geyve\'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan, dün sabah büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar havadan ve karadan aralıksız devam ediyor.

D-650 karayolu yeniden ulaşıma açıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AA muhabirine, Gölpazarı ilçesi Seyfiler köyündeki yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Osmaneli ilçesi Medetli köyü civarındaki yangına değinen Sözer, "Bir parlama vardı, oraya da şu anda ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale ediyor. Kısa sürede orayı da söndüreceğiz. Bugünü böyle atlatacağız diye düşünüyorum." dedi.

Ekiplerin çok yoğun çalıştığını, söndürme ve soğutma faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden Sözer, "Şu an parlayan, açık yangınımız Medetli'de bir uçta var, ona da ekiplerimiz müdahale ediyor." ifadesini kullandı.

Sözer, D-650 karayolunun da ulaşıma tamamen açıldığı bilgisini verdi.

Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti.