Gezi Davasında Beraat Kararı - Son Dakika
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Gezi Davasında Beraat Kararı

Yargıtay kararının ardından Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi beraat etti.

11.02.2025 13:46
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Gezi Parkı olaylarına ilişkin 9'u firari 17 sanıklı davada 18'er yıl hapis cezaları Yargıtayca bozulan Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında, yeniden yargılandıkları davada delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmayan sanıkları, avukatları temsil etti. Duruşmada Emniyet Genel Müdürlüğünün avukatı Necla Saadet Durdu da hazır bulundu.

Davanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin, somut ve maddi delil elde edilemediğini belirterek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Avukatlar da savcının mütalaası doğrultusunda karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay'ın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçunu işlediğine dair, her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

Davanın geçmişi

"Gezi Parkı olayları" davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan tutuklu sanık Osman Kavala'yı, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise beraatine hükmetmişti.

Sanıklar Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Ayşe Mücella Yapıcı ve Yiğit Ali Ekmekçi'yi ise "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapisle cezalandıran heyet, sanıkların bu suçtan tutuklanmalarına karar vermişti.

Davanın temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf), yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. Dava dosyası daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti.

Sanıklardan Can Atalay, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilmişti. Atalay'ın avukatları, yargılamanın durması ve müvekkillerinin tahliyesi için Yargıtay'a başvuruda bulunmuş, Ceza Dairesi de bu talebi reddetmişti.

Bozma kararları

Dosyayı inceleyen yüksek mahkeme, sanıklar Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen 18'er yıllık hapis cezalarına ilişkin hükmü bozmuştu.

Dairenin kararında, bu sanıkların eylemlerinin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" kapsamında olmadığı, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmişti.

Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay'ın, adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliyesini de kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA

Hakan Altınay, Ali Ekmekçi, Politika, istanbul, Yargıtay, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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