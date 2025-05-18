Gider'den 19 Mayıs Mesajı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gider, mesajında, 19 Mayıs 1919'un, bir milletin esareti reddettiği, istikbaline kararlılıkla sahip çıktığı dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık meşalesinin, sadece bir kurtuluş mücadelesinin değil milletin birlik, inanç ve azimle yeniden ayağa kalkışının simgesi olduğunu dile getiren Gider, şunları kaydetti:

"O sabah atılan ilk adım, işgal altındaki vatanımızın kaderini değiştirmiş, Anadolu'nun dört bir yanına umut tohumları ekmiş, istiklal meşalesini yüreklerde sonsuza kadar yakmıştır. 19 Mayıs, gençliğe emanet edilen bir iradenin, millet vicdanına yazılmış bir istiklal ve istikbal ülküsünün tarihidir. Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir.' sözü, bu emanete duyulan sarsılmaz güvenin en güzel ifadesidir. Bugün bizlere düşen görev; sadece bu anlamlı günü anmak değil, gençlerimizin fikirleriyle, enerjisiyle ve inancıyla geleceğimizi şekillendirmelerine destek olmaktır. Onların önünü açmak, hayallerini gerçekleştirmeleri için her imkanı sağlamak, geçmişten aldığımız güçle geleceğe karşı en büyük sorumluluğumuzdur."