GİF Projesi Konya'da Tanıtılıyor

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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikası (GİF) projesine ilişkin 18 Şubat'ta "GİF Konya'da Tanıtım Programı" düzenlenecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre TÜRGEV, GİF Konya projesiyle gençlere sanatı, kültürü ve eğitimi bir arada sunacak yeni bir mekan kazandırıyor.

Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açılacak merkez, gençlerin sanatın ve kültürün dönüştürücü gücüyle kendilerini ifade etmelerine ve çağın gerekliliklerine uygun donanımlarla yetişmelerine olanak tanımayı hedefliyor.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz'ın katılımıyla 18 Şubat'ta gerçekleştirilecek "GİF Konya'da Tanıtım Programı", öğrencilerin ilgisini çekecek yaratıcı atölyeler, sanatsal etkinlikler ve ilham verici konuşmalarla zenginleştirildi.

Saat 12.00 ile 17.00 arasında düzenlenecek programda gençler, sanat ve kültür aracılığıyla kendilerini keşfetme ve geliştirme fırsatı yakalayacak.