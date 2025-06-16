Gila Gamliel'den İran'a Mesaj

İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, ülkesinin İran'a saldırıları devam ederken "seneye özgür Tahran'da" ifadelerini kullandığı video paylaşarak, İran'a saldırılarla rejim değişikliği imasında bulundu.

İsrail'i ziyaretlerinde Devrik İran Şahı'nın oğlu sürgündeki Prens Rıza Pehlevi ile görüşen Gamliel, X hesabından, geçen yıl katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada kullandığı "seneye özgür Tahran'da" ifadelerini birden fazla kullandığı bir video paylaştı.

Gamliel'in İran İslam Devrimi'nden önce kullanılan bayrakla sarılı bir kürsüde konuşma yaparken söz konusu ifadeleri sarf ettiği görüldü.

Devrik İran Şahı'nın oğlu sürgündeki Prens Rıza Pehlevi, Yahudi Soykırımı (Holokost) anma etkinlikleri kapsamında 2023'te Gila Gamliel'in daveti üzerine İsrail'i ziyaret etmişti.

Pehlevi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret etmiş, Yahudilik inancına ait takke "kipa" ile fotoğraf vermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırı düzenledikleri İran'ın zayıfladığını belirterek, "rejim değişikliğinin mümkün olduğunu" öne sürmüştü.

İran'da 1979'da gerçekleşen devrimle tahttan indirilen Şah Rıza Pehlevi'nin oğlu Prens Ali Rıza Pehlevi sürgünde yaşıyor.

??????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.