Giresun Belediye Başkanı Köse: "Çocukların Gülen Yüzleri, Bizlere Daha Aydınlık Bir Yarın İçin Umut Veriyor"

(GİRESUN)- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Giresun'da coşkuyla kutlandı. Çocuk bayramı kapsamında düzenlenen yürüyüşe katılan Belediye Başkanı Fuat Köse, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin ve dünya çocuklarının bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel gün Türkiye'nin milli mücadele ruhunu ve geleceğe olan güvenini simgelemekle birlikte, ulusal egemenliğimizin ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramıdır. Onların gülen yüzleri, bizlere daha aydınlık bir yarın için umut veriyor" dedi.

Giresun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Bu kapsamda Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı. Yeniyol mevkinden başlayıp Atatürk Meydanı'nda sona eren yürüyüşe vatandaşlar, bayraklar ve flamalar ile eşlik etti. Kültür ve Fuar Merkezi'nde belediye tarafından düzenlenen etkinlikte ise çocuklar bayramın keyfini yaşadı. Etkinlikte, halk oyunları gösterisi, çocuk sokak oyunları, yüz boyama, ebru, sihirli boya, atölyeler, çocuk şarkıları ve danslar yer aldı.

Belediye Başkanı Fuat Köse de çocukların oyun etkinliklerine eşlik etti. Bu tür etkinliklerin toplumda birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurgulayan Köse, çocukların haklarının ve mutluluğunun her zaman öncelikleri olduğunu söyledi.

"Bu günlerde ayrı gayrı göstermeden birlik beraberlik içerisinde olmalıyız"

Yürüyüşün ardından Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Başkan Fuat Köse, etkinliklere katılanlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin ve dünya çocuklarının bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel gün Türkiye'nin milli mücadele ruhunu ve geleceğe olan güvenini simgelemekle birlikte, ulusal egemenliğimizin ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramıdır. Onların gülen yüzleri, bizlere daha aydınlık bir yarın için umut veriyor. Hep birlikte milli bayramlarımızı coşku içerisinde kutlamaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kutlu günü çocuklara armağan etmesi, onun çocuklara verdiği önemin, geleceği onlara emanet etmesinin en büyük göstergesidir. Çünkü çocuklarımız yarının bilim insanları, öğretmenleri, sanatçıları, liderleri ve bu güzel vatanın yılmaz savunucuları olacaktır. Bizler, çocuklarımıza daha yaşanabilir, daha adil ve daha mutlu bir dünya bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu günlerde ayrı gayrı göstermeden birlik beraberlik içerisinde olmalıyız. Şunu da iyi bilelim ki, milli bayramları olmayanların, milli bayramlarını kutlamayanların dini bayramları da olmaz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, siz değerli çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."