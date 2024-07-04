Giresun Belediyesi Üstyapı İyileştirme Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika
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Giresun Belediyesi Üstyapı İyileştirme Çalışmalarını Hızlandırdı

Giresun Belediyesi, şehrin çeşitli bölgelerinde üstyapı iyileştirme çalışmalarını hızlandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile yol, kaldırım ve merdiven onarımları yapılıyor, yeni kaldırım imalatı gerçekleştiriliyor. Amaç, yaşam kalitesini yükseltmek ve daha yaşanabilir bir Giresun oluşturmak.

04.07.2024 14:33
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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, şehrin çeşitli bölgelerinde üstyapı iyileştirme çalışmalarını hızlandırdı.

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin farklı noktalarında yürütülen onarım ağırlıklı çalışmalar ile yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Şehir genelinde yapılan detaylı planlama sonucunda başlatılan çalışmalar kapsamında yol, kaldırım ve merdiven onarımları yapılırken, bazı bölgelerde ise yeni kaldırım imalatı gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların günlük yaşamlarını daha konforlu hale getirmek amacıyla bu çalışmaların aciliyet sırasına göre titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Şehrin her kesimine dokunacak ve kalıcı faydalar sağlayacak bu çalışmaları önemsiyoruz. Daha yaşanabilir bir Giresun için ayrım yapmadan tüm mahallelerimizde çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi Üstyapı İyileştirme Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun Belediyesi Üstyapı İyileştirme Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika
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