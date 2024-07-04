Giresun Belediyesi Üstyapı İyileştirme Çalışmalarını Hızlandırdı

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, şehrin çeşitli bölgelerinde üstyapı iyileştirme çalışmalarını hızlandırdı.

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin farklı noktalarında yürütülen onarım ağırlıklı çalışmalar ile yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Şehir genelinde yapılan detaylı planlama sonucunda başlatılan çalışmalar kapsamında yol, kaldırım ve merdiven onarımları yapılırken, bazı bölgelerde ise yeni kaldırım imalatı gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların günlük yaşamlarını daha konforlu hale getirmek amacıyla bu çalışmaların aciliyet sırasına göre titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Şehrin her kesimine dokunacak ve kalıcı faydalar sağlayacak bu çalışmaları önemsiyoruz. Daha yaşanabilir bir Giresun için ayrım yapmadan tüm mahallelerimizde çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.