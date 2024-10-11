Giresun\'da Ender Kelebek Görüldü

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GİRESUN'da İl Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde, dünyada ender görülen bir tür olan 'Askeri kamuflaj desenli mekik kelebeği (Daphnis nerii)', görüldü.

Afrika, Asya ve Hawaii Adaları'nın bir kısmı ile Türkiye'de Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde görülen, en hızlı kanat çırpan kelebek olarak bilinen 'Askeri kamuflaj desenli mekik kelebeği' Giresun'da Orman İşletme Müdürlüğü'nün bahçesinde görüldü. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü personelinin görüntülediği, kanatları yeşil, kahverengi, pembe ve sarı renklerle bezeli mekik kelebeği ilgi odağı oldu.