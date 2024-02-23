Giresun'da Kiraladığı Araçla Köylerde Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Giresun'da Kiraladığı Araçla Köylerde Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Giresun\'da Kiraladığı Araçla Köylerde Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Giresun'da Bulancak ve Piraziz ilçelerine bağlı köylerde 10 evden hırsızlık yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan soruşturma sonucunda, suç kaydı bulunan şüpheli O.S. gözaltına alındı. O.S., kiraladığı araçla köyleri dolaşarak hırsızlık yaptığı belirlendi ve tutuklandı.

23.02.2024 12:19
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Giresun'da, kiraladığı araçla dolaştığı köylerde 10 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulancak ve Piraziz ilçelerine bağlı bazı köylerdeki evlerden hırsızlık yapılmasının ardından soruşturma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan incelemede, 10 eve kapı ve pencereler levyeyle kırılarak girildiği belirlendi.

Bulancak Jandarma Komutanlığı personelinin de desteğiyle, çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli O.S. gözaltına alındı.

Kiraladığı araçla köyleri dolaşarak hırsızlık yaptığı tespit edilen O.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Giresun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Kiraladığı Araçla Köylerde Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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