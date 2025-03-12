Giresun'da Okul Kantinleri Denetlendi

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde okul kantinlerini denetledi. Denetimlerde fiyat, ruhsat, etiket ve gramaj kriterlerinin kurallara uygunluğu kontrol edildi.

Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, son olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde okul kantinleri denetlendi. Denetimlerde fiyat, ruhsat, etiket ve gramaj kriterlerinin kurallara uygunluğu kontrol edilerek, öğrenci sağlığını tehdit eden durumlara anında müdahalede bulunuldu. Ekipler, eksiklik görülen kantinlere gerekli uyarıları yaptı.

Denetimlerde okul kantinlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak, öğrencilere kaliteli gıda sunmak ve kantinlerdeki standartları yükseltmek gibi durumların hedeflendiği belirtildi. Denetimler, okul yönetimleri ve öğrenciler tarafından da memnuniyetle karşılanırken, veliler de öğrencilerinin güvenli ve sağlıklı bir ortamda beslenmelerinin sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek"

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın okul kantinlerinden günümüz standartlarına uygun hizmet alması bizim için çok önemli. Öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak, kantinlerdeki standartların sürekli olarak iyileştirilmesi için denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek" açıklamasını yaptı.