Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktora saldırı protesto edildi - Son Dakika
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Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktora saldırı protesto edildi

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Uğur Semiz'e yönelik sözlü ve fiziki saldırı, sağlık çalışanlarınca protesto edildi. Giresun Tabip Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen basın açıklamasında, sağlıkta şiddetin önüne geçmek için toplumsal eğitim ve cezaların artırılması gerektiği vurgulandı.

02.05.2024 11:40
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Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Uğur Semiz'e yönelik sözlü ve fiziki saldırı, sağlık çalışanlarınca protesto edildi.

Giresun Tabip Odası Başkanlığınca hastane önünde düzenlenen basın açıklamasına, Başhekim Fazıl Kulak ve sağlık çalışanları katıldı.

Burada basın açıklamasını okuyan Giresun Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erhan Demirelli, sağlıkta şiddet olayını kınadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"2 gün önce yaşadığımız bu menfur saldırının failinin hekim olması, bazı haber mecralarında bu olayın sanki iki hekim arasında geçen basit bir kavgaymış gibi gösterilmeye çalışılmasına neden olmuştur. Fakat o kişinin hekim olması, polikliniğe hasta olarak sağlık hizmeti almak üzere başvurduğu ve kendisine hizmet vermeye çalışan meslektaşımıza saldırdığı gerçeğinin önüne geçmemelidir. Bu olay neresinden bakılırsa bakılsın tam anlamıyla bir sağlıkta şiddet olayıdır ve bu şekilde değerlendirilmelidir."

Giresun'da geçmiş yıllarda görevi başında uğradığı şiddet sonucu Dr. Ali Menekşe'nin şehit olduğunu anımsatan Demirelli, son aylarda bazı sağlık çalışanlarının saldırılara maruz kaldığını ifade etti.

Demirelli, sağlıkta şiddetin, sadece öfkeli hasta ve hasta yakınlarının saldırılarından ibaret toplumsal bir olay olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Sağlıkta şiddetin önüne geçmek için iyi bir toplumsal eğitim ile birlikte cezaların artırılması, şiddet uygulayan kişilerin yargılanma süreçlerinin hızlandırılması, şiddet uygulayan kişilerin tutuklu yargılanması da dahil olmak üzere sağlık hizmetinden mahrum bırakılmaları gibi yaptırımların ivedilikle yürürlüğe konulması gerekmektedir." diye konuştu.

Basın açıklaması, alkışlı protestoyla sona erdi.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji kliniğinde görevli Asistan Doktor Uğur Semiz, 30 Nisan'da, randevusuz muayene olmaya geldiği iddia edilen, daha önce ameliyatını yaptığı hastası B.A'nın sözlü ve fiziki saldırısına uğramıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktora saldırı protesto edildi - Son Dakika

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