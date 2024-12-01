Girişimci Çocuk Pazarı KKTC'de

Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çocukların tasarım ve yaratıcılık becerilerinin arttırılması amacıyla Bilim Lefkoşa tarafından düzenlenen Girişimci Çocuk Pazarı ziyaretçileriyle buluştu.

Başkent Lefkoşa'daki etkinlikte 9-14 yaş arası çocuklar, kendi tasarladıkları el emeği ürünleri stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Girişimci Çocuk Pazarı sayesinde çocuklar, satış yaparken müşteri ilişkileri deneyimi, bütçe yönetimi, ürün geliştirme, reklam ve satış teknikleri gibi birçok temel girişimcilik yeteneğini pratiğe dökme fırsatı buldu.

Arabahmet Mahallesi'ndeki Bilim Lefkoşa'nın bahçesindeki etkinlikte kurulan atölye ve oyun alanlarıyla aileler ve çocuklar, keyifli bir gün geçirdi.

Ürünlerin satışından elde edilen gelirin Kıbrıs Muhit Vakfı İyilik Evi'ne bağışlanacağı öğrenildi.

Etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bilim Lefkoşa çalışanlarından Şenay Yılmaz, Girişimci Çocuk Pazarı ile çocukların öz güvenlerinin artırarak girişimci olmalarını hedeflediklerini belirterek, "Bu etkinlik, onların hayal gücünü gerçeğe dönüştürme yeteneğini görmeleri için harika bir fırsat oldu." ifadelerini kullandı. ???????