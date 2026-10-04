Girne açıklarında bir erkeğe ait naaşa daha ulaşıldı, DNA incelemesi başlatıldı

(ANKARA) - KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir erkeğe ait naaşa daha ulaşıldığını ve kimlik tespiti için DNA incelemesi başlatıldığını açıkladı.

KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Girne açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından aralıksız sürdürülen arama çalışmaları neticesinde bir erkek şahsa ait naaşa daha ulaşılmıştır. Bulunan naaşın kimliğinin tespit edilebilmesi amacıyla gerekli DNA incelemeleri başlatılmıştır.

Yaşanan felaketin ilk anından itibaren tüm kayıplarımıza ulaşabilmek amacıyla devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş, arama çalışmalarına bugüne kadar kesintisiz şekilde devam edilmiştir. Kayıplarımızın tamamına ulaşılıncaya kadar arama çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürülecek ve devletimizin tüm imkanları seferber edilmeye devam edilecektir.

Kazada hayatını kaybeden insanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz."