Girne açıklarında bir erkeğe ait naaşa daha ulaşıldı, DNA incelemesi başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Girne açıklarında bir erkeğe ait naaşa daha ulaşıldı, DNA incelemesi başlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Girne açıklarında bir erkeğe ait naaşa daha ulaşıldı, DNA incelemesi başlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında yaşanan gemi kazasında bir erkeğe ait naaşa daha ulaşıldığını duyurdu. Açıklamada, naaşın kimliği için DNA incelemesi başlatıldığı ve tüm kayıplara ulaşılana dek aramanın süreceği belirtildi.

(ANKARA) - KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir erkeğe ait naaşa daha ulaşıldığını ve kimlik tespiti için DNA incelemesi başlatıldığını açıkladı.

KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Girne açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından aralıksız sürdürülen arama çalışmaları neticesinde bir erkek şahsa ait naaşa daha ulaşılmıştır. Bulunan naaşın kimliğinin tespit edilebilmesi amacıyla gerekli DNA incelemeleri başlatılmıştır.

Yaşanan felaketin ilk anından itibaren tüm kayıplarımıza ulaşabilmek amacıyla devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş, arama çalışmalarına bugüne kadar kesintisiz şekilde devam edilmiştir. Kayıplarımızın tamamına ulaşılıncaya kadar arama çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürülecek ve devletimizin tüm imkanları seferber edilmeye devam edilecektir.

Kazada hayatını kaybeden insanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz."

Kaynak: ANKA
KıbrısGüncelDünyaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’de milyonlar kullanıyor Abonelik ücretlerine dev zam geldi Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu 27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Hava bir anda değişecek Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek
Ceyda Düvenci’nin son hali dikkat çekti “Evlilik yaramış“ Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! "Evlilik yaramış"
13:56
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı “No Make Up“ notunu düştü
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı! "No Make Up" notunu düştü
13:55
Montella’nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu
Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
13:32
“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni
"Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
13:11
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
11:53
Rusya, Kiev’deki Kuzey Köprüsü’nü vurdu O anlar saniye saniye kamerada
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 14:23:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Girne açıklarında bir erkeğe ait naaşa daha ulaşıldı, DNA incelemesi başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei