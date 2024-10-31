Giyilebilir Robot Teknolojisi İstanbul\'da Tanıtıldı

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Japonya merkezli Cyberdyne şirketinin geliştirdiği nörorehabilitasyona yönelik giyilebilir robot teknolojisinin tanıtımı İstanbul'da yapıldı.

Omurilik yaralanması, MS, serebral palsi gibi hastalıklarda kullanılan robotun tanıtım toplantısı, Cyberdyne Kurucusu Yoshiyuki Sankai'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sankai, konuşmasında, geliştirdikleri teknolojinin beyin sinir sinyallerini kullandığını belirterek, "Bu teknoloji nöromüsküler hastalıklarda kullanımda. Bunun yanı sıra omurilik yaralanması ve inme gibi durumlarda da kullanılıyor. Bir sonraki hedefimiz ise Parkinson hastalığı." diye konuştu.

Çocukluk hayalinin, insanlara her yaşta yardımcı olabilecek bir teknoloji geliştirmek olduğunu aktaran Sankai, şunları kaydetti:

"Bu teknoloji, gençler, yaşlılar ve uzun çalışma saatlerine maruz kalan bireyler için de faydalar sunuyor. Özellikle uzun çalışma hayatı olan bireylerde bel ağrısı ve fıtık gibi ömür boyu sürebilecek rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olabiliyor. Günlük yaşamda da destek sunuyor. Örneğin evde yaşlı bakımı yapanlar ya da fiziksel yük taşıyan kadınlar için bel yükünü hafifletiyor."

Diagenics Ar-Ge ve Berton Robotik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülnihal Sezer de işbirliği içerisinde oldukları Cyberdyne şirketinin giyilebilir robot teknolojisinin Türkiye'de iki özel hastanede hizmet verdiğini belirterek, "Hedefimiz, bu projeyi Türkiye merkezli olarak Japonya ile geniş kitlelere ulaştırmak." dedi.

Konuşmaların ardından robotun pratik işleyişi uygulamalı olarak katılımcılarla paylaşıldı.