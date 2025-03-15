Göç İdaresi'nden Uygur İddialarına Yanıt

(ANKARA) - Göç İdaresi Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, Uygur Türkü iki şahsın Çin'e sınır dışı edileceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun "Geri Gönderme Yasağı" başlıklı 4. maddesini titizlikle uyguladığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Hiç kimse, işkence göreceği, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri nedeniyle hayatının veya özgürlüğünün tehdit altında olacağı bir yere gönderilmemektedir. Bahse konu şahısların Çin'e gönderileceği iddiaları kesinlikle gerçek dışıdır."

Açıklamada, söz konusu kişilerden A.M.'nin kendi talebi doğrultusunda ailesinin bulunduğu bir Batı ülkesine gönüllü olarak gittiği, A.A. hakkında ise 2023 yılında verilen gözetim kararının kaldırıldığı belirtildi.

Göç İdaresi Başkanlığı, bugüne kadar hiçbir Uygur Türkü'nün Çin'e sınır dışı edilmediğini vurgulayarak, kamuoyunu yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.