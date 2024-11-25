Göç Yönetimi ve Kaynakların Değerlendirilmesi - Son Dakika
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Göç Yönetimi ve Kaynakların Değerlendirilmesi

Göç Yönetimi ve Kaynakların Değerlendirilmesi

İbrahim Altan, göçün iyi yönetildiğinde kaynakları olumlu etkilediğini belirtti.

25.11.2024 17:50
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Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi İbrahim Altan, "Sınır aşan sular nasıl bir ülkenin kaynaklarını diğer tarafa götürürse, göç de bir ülkenin kaynaklarını göç edilen ülkeye götürür. Eğer iyi bir göç yönetimi olursa, o kaynaklar doğru değerlendirilir." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından "İnsani ve İktisadi Boyutuyla Göç" temasıyla düzenlenen 28. Uluslararası İş Forumu (International Business Forum-IBF) panellerle devam ediyor.

Etkinlik kapsamında moderatörlüğünü İstanbul Ticaret Odası (İTO) Genel Sekreteri Prof. Dr. Nihat Alayoğlu'nun yaptığı "Entegre Bir Göç Politikasına Olan İhtiyaç" başlıklı panel düzenlendi.

Altan, "Göçün Yeryüzüne Serptiği Tohumları Yeşertmek: Modern Medine Pazarları Mümkün mü?" başlıklı konuşmasında, göçün sınır aşan sular gibi olduğunu belirtti.

Altan, "Sınır aşan sular nasıl bir ülkenin kaynaklarını diğer tarafa götürürse, göç de bir ülkenin kaynaklarını göç edilen ülkeye götürür. Eğer iyi bir göç yönetimi olursa, o kaynaklar doğru değerlendirilir. Zarardan ziyade faydası olur mahiyetinde bir cümle." diye konuştu.

Göçmenlere "işsiz, güçsüz, işe yaramaz insanlar" anlayışıyla bakılmamasını isteyen Altan, "Hangi cevherler var?" diye tane tane incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Altan, şunları söyledi:

"Buna örnek olarak da Medine toplumu, yani Mekke'den Müslümanların Medine'ye hicret etmesiyle Peygamber Efendimizin oluşturmuş olduğu bir yaklaşım var. Bu yaklaşım ne? Bir Mekkeli grup Medine'ye geldi. Bu insanlar birbirlerine yabancılar. Akraba, tanıdık olanlar var ama esas olarak yabancı. Bu iki Müslüman grubu nasıl birleştireceksiniz? Dedi ki 'Sizin aranızda kardeşlik ağı kuruyorum. Siz birbirinizin kardeşisiniz.' Peki Suriye'den göç olduğu zaman Cumhurbaşkanımız ne dedi? 'Biz ensarız' dedi. Yani gelenler bizim kardeşlerimiz. Onlar muhacir, biz ensarız."

"Yalnızca göç değil, eğitim, sağlık, ulaştırma, güvenlik gibi konular bütüncül yaklaşımla incelenmeli"

İstanbul Medipol Üniversitesi, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya da "İktisadi İş Birliği ve İletişim Ağının Tesisinde İş Örgütlerinin Rolünü Somutlaştırmak: Sektörel Perspektifler?" konusunu ele aldı.

Gençkaya, güncel yaşantıda yalnızca göç değil, eğitim, sağlık, ulaştırma, güvenlik gibi tüm konuların bütüncül bir yaklaşımla incelenmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Hem kesişen konular hem de birbirleriyle zaman zaman çatışsalar da aslında işbirliği ve koordinasyon yapması gereken kurum ve kuruluşlar, yalnızca devlet kuruluşları değil, yerel yönetimler değil, aynı zamanda hükümet dışı kuruluşlar ya da sivil toplum kuruluşları olarak tanımladığımız kuruluşların da bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde bu sürece, politika oluşturma sürecine katılması gerektiği hususi yaygınlık kazanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Yalnızca akademik çalışmalarda değil, Avrupa Birliği'nin de toplumu ilgilendiren konuları sadece ulusal sınırları içerisinde ele almadığını dile getiren Gençkaya, küresel düzeyde bütüncül hareket ettiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Gençkaya, "Birbirini etkileyen, örneğin eğitim, sağlık, ulaştırma, güvenlik, bütün bunlar aslında, vatandaşlar olarak ya da o coğrafyada yaşayan kişiler ki bu tanıma yalnızca vatandaşları değil, göçmenler, turistler gibi kişileri de dahil ediyoruz, bunları ilgilendiren konularda mutlaka ortak bir yaklaşımın geliştirilmesi gerekmektedir." dedi.

" Türkiye'deki Göç Gerçeği" ele alındı

Etkinlik kapsamında MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi, IBF Başkan Yardımcısı Gazi Mısırlı moderatörlüğünde düzenlenen "Tarihi ve Aktüel Olgularıyla Türkiye'deki Göç Gerçeği" panelinde panelistler, göç konusunda Türkiye'nin geçmiş dönem tecrübelerini ve mevcut durumu ele aldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Koyuncu, "Türkiye'de Göçün Tarihçesi: Kalanlar ve Gidenler" başlıklı konuşmasında, Türkiye tarihinde farklı dönemlerde, şekillerde alınan göçler ve sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Doğan da "Türkiye'de Göçün Bugünkü Durumu: Suriyeli, Afganistanlı, Ukraynalı Sığınmacılar" konusunu ele aldı.

Eğitim konusunda özellikle Suriyelilerin yaşadığı sıkıntılardan bahseden Doğan, Afganistan'dan gelen göçün düzensiz göç kapsamında olduğunu söyledi.

Suriyeliler gibi kayıtlı olmadıkları için bazı verilerin tam olarak yansımadığını bildiren Doğan, özellikle Anadolu'da çoban açığı olan yerlerde istihdam imkanı bulabildiklerini fakat bu konuya istihdam olarak bakmanın yanlış olacağını, çünkü orada bir kayıtsız düzensiz göçten bahsedilebileceğini dile getirdi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek de konuşmasında Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) ile MÜSİAD tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Göç Raporu: Bütünleşik Bir Göç Politikasının Yol Haritası" başlıklı çalışma hakkında bilgi verdi.

Uluslararası STK Federasyonu'nun (ULFED) Genel Müdürü Muhammed Akta da Suriyelilerin Türkiye'ye gelmeye başlamasından bu yana geçen sürede yaşananları anlattı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İbrahim Altan, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Göçmenler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göç Yönetimi ve Kaynakların Değerlendirilmesi - Son Dakika

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