Göçer Çocuğun Hayali: Oyuncaksız Bir Hayat - Son Dakika
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Göçer Çocuğun Hayali: Oyuncaksız Bir Hayat

Rozerin Yıldız, zor yaşam koşullarında hiç oyuncağı olmadığını belirterek, eğitim hayalini paylaştı.

10.05.2025 19:05
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Bir çocuğun sessiz çığlığı: "Hiç oyuncağım olmadı"

Göçerlerin Hakkari'ye zorlu yolculukları devam ediyor

ŞIRNAK - Göç mevsimin gelmesi ile birlikte göçerlerin zorlu yolculukları aralıksız devam ediyor. Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Cehennem Deresi'ni kışlak olarak kullanan göçerlerin Hakkari'ye doğru 30 günlük yolculukları başladı.

Şırnak'ın sarp dağlarında, kışlaklarından mevsim değişimi ile birlikte göç eden göçerlerin içinde bulunan 16 yaşındaki Rozerin Yıldız'ın çığlığı yürekleri dağladı. Yıldız, bu güne kadar hiç oyuncağının olmadığını belirterek, her sabah koyunların ardından zorlu dağ, tehlikeli karayollarında yürüyerek başlayan, her akşam yorgunlukla son bulan bir yaşamı olduğunu söyledi. Ne bir okul sırası gördüğünü, ne de bir oyuncak tanıdığını dile getiren Rozerin, polis, güvenlikçi olmak hayaliyle yaşadığını kaydetti. Henüz çocuk yaşta omuzlarına yüklenen ağır sorumluluklarla hayatı tanıyan Rozerin Yıldız, ailesiyle birlikte Hakkari'ye doğru zorlu göç yolculuğuna başladı. Rozerin ve beraberindeki aile fertleri yaklaşık 30 gün sürecek zorlu bir yürüyüşün ardından Hakkari'nin yaylalarına ulaşmayı hedefliyor.

Okula gitmek ve okuyup polis ya da güvenlikçi olmak istediğini belirten Rozerin Yıldız, "Çok yoruluyorum. Doğduğumdan bu yana iş yapıyorum. Okula gitmek istiyorum ama göçerlik nedeni ile gidemiyorum. Güvenlikçi olmak istiyorum. Buradan Hakkari'ye gideceğiz ve buradan yürüyerek gideceğiz. 30 gün boyunca yürüyoruz. Hakkari'ye varana kadar durmuyoruz. Göç vakti geldiğinde tekrar buraya geleceğiz. Hayatımız böyle devam ediyor. Hiçbir zaman oyuncaklarım olmadı. Her gün bu hayatı yaşıyoruz. Ama ben güvenlikçi, polis olmak istiyorum. Okula gitmek istiyorum. Koyunlar yüzünden gidemiyorum" dedi.

(SRD-AKK-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Göçer Çocuğun Hayali: Oyuncaksız Bir Hayat - Son Dakika

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