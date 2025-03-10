Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu Toplantısında Türkiye'yi Temsil Etti

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69'uncu oturumunun açılış toplantısına katıldı.

Göktaş, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki Kadının Statüsü Komisyonu toplantısında Türkiye'yi temsil ediyor. Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformunun uygulanması ile Genel Kurul'un 23. Özel Oturumunun sonuçlarının gözden geçirileceği toplantı bugün başladı. Bakan Göktaş'ın da konuşacağı toplantıya dünyanın tüm bölgelerinden üye devletler ve BM kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.

Göktaş, Mısır Ulusal Kadın Konseyi Başkanı Amal Amar ile de görüştü

Öte yandan Göktaş, toplantı kapsamında bulunduğu Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde çeşitli görüşmeler de gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Göktaş, Mısır Ulusal Kadın Konseyi Başkanı Amal Amar ile bir araya geldi.

Görüşmede, kadın ve aile alanlarındaki çalışmalara ilişkin görüş alışverişi yapıldı ve bakanlıklar arasında uluslararası alandaki işbirliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Amar'ın kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadın istihdamının artırılması çalışmalarındaki başarılardan dolayı Göktaş'ı tebrik ettiği, bu konularda Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istediği öğrenildi. Görüşmede, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Çiğdem Erdoğan, KEFEK Başkanvekili Gamze Taşcıer ile Komisyon üyesi Çiğdem Koncagül de yer aldı.

1946 yılından beri çalışmalarını sürdürüyor

Kadının Statüsü Komisyonu, 21 Haziran 1946 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi kararıyla, Konseyin işlevsel komisyonlarından biri olarak kuruldu.

BM'nin en önemli organlarından biri olan Kadının Statüsü Komisyonu, kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi için küresel düzeyde çalışmalar yürütmeyi amaçlıyor.

Her yıl mart ayında, 3 günü üst düzey katılım, diğer günler teknik çalışmalar ve müzakereler olmak üzere 10 günlük bir süre zarfında gerçekleştirilen Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarında, UN Women tarafından davet edilen tüm BM üyesi ve gözlemci ülkelerin hükümet temsilcileri, BM Yetkilileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarından yüzlerce katılımcı yer alıyor.