Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu Toplantısında Türkiye'yi Temsil Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu Toplantısında Türkiye'yi Temsil Etti

Bakan Göktaş, BM toplantısında Türk kadınlarının güçlendirilmesi ve işbirliği konularını ele aldı.

10.03.2025 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69'uncu oturumunun açılış toplantısına katıldı.

Göktaş, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki Kadının Statüsü Komisyonu toplantısında Türkiye'yi temsil ediyor. Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformunun uygulanması ile Genel Kurul'un 23. Özel Oturumunun sonuçlarının gözden geçirileceği toplantı bugün başladı. Bakan Göktaş'ın da konuşacağı toplantıya dünyanın tüm bölgelerinden üye devletler ve BM kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.

Göktaş, Mısır Ulusal Kadın Konseyi Başkanı Amal Amar ile de görüştü

Öte yandan Göktaş, toplantı kapsamında bulunduğu Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde çeşitli görüşmeler de gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Göktaş, Mısır Ulusal Kadın Konseyi Başkanı Amal Amar ile bir araya geldi.

Görüşmede, kadın ve aile alanlarındaki çalışmalara ilişkin görüş alışverişi yapıldı ve bakanlıklar arasında uluslararası alandaki işbirliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Amar'ın kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadın istihdamının artırılması çalışmalarındaki başarılardan dolayı Göktaş'ı tebrik ettiği, bu konularda Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istediği öğrenildi. Görüşmede, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Çiğdem Erdoğan, KEFEK Başkanvekili Gamze Taşcıer ile Komisyon üyesi Çiğdem Koncagül de yer aldı.

1946 yılından beri çalışmalarını sürdürüyor

Kadının Statüsü Komisyonu, 21 Haziran 1946 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi kararıyla, Konseyin işlevsel komisyonlarından biri olarak kuruldu.

BM'nin en önemli organlarından biri olan Kadının Statüsü Komisyonu, kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi için küresel düzeyde çalışmalar yürütmeyi amaçlıyor.

Her yıl mart ayında, 3 günü üst düzey katılım, diğer günler teknik çalışmalar ve müzakereler olmak üzere 10 günlük bir süre zarfında gerçekleştirilen Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarında, UN Women tarafından davet edilen tüm BM üyesi ve gözlemci ülkelerin hükümet temsilcileri, BM Yetkilileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarından yüzlerce katılımcı yer alıyor.

Kaynak: ANKA

Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu Toplantısında Türkiye'yi Temsil Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan’dan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray’ın hakkı Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı
Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı
TSK’dan ihraç edilen teğmenler Ankara’da ortak ev tutmuş TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş
FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor Kabinenin bir numaralı gündemi Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Morata ve Aliti’nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Morata ve Aliti'nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
İstanbul’da gemi trafiğine sis engeli İstanbul'da gemi trafiğine sis engeli
Vedat Milor’dan Kent Lokantası soruşturmasına ilk yorum Vedat Milor'dan Kent Lokantası soruşturmasına ilk yorum

21:19 Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
20:50 Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan’dan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
19:16 Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
18:55 Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
17:48 Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
08:58 Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray’ın hakkı Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı
08:50 Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı
08:50 TSK’dan ihraç edilen teğmenler Ankara’da ortak ev tutmuş TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş
08:20 FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
08:16 Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor Kabinenin bir numaralı gündemi Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi
08:07 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Morata ve Aliti’nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Morata ve Aliti'nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
07:59 İstanbul’da gemi trafiğine sis engeli İstanbul'da gemi trafiğine sis engeli
07:51 Vedat Milor’dan Kent Lokantası soruşturmasına ilk yorum Vedat Milor'dan Kent Lokantası soruşturmasına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 21:57:20. #7.11#
SON DAKİKA: Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu Toplantısında Türkiye'yi Temsil Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.