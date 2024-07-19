Gölcük'te Sahilde Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sahilde yürürken düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Körfez Mahallesi'ndeki sahilde yalnız yürüyüş yapan 70 yaşındaki Neriman Bayburtlu, dengesini kaybedip beton zemine düşerek başını çarptı.
Bayburtlu'nun düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Bayburtlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Neriman Bayburtlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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