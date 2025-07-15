Gölcük\'te Yeni Otobüs Terminali Açıldı

Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmete açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük'te inşa edilen otobüs terminalinde ilk sefer gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 13 perondan oluşan Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminalinden ilk sefer İzmir'e yapıldı.

10 bin metrekareden oluşan terminalde, bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, kadın ve erkek mescitleri, emanet odası ve tuvaletler yer alıyor.

Alikahya Stadyum Tramvay Hattı çalışmaları devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu ile Kuruçeşme Tramvay Durağı arasında ulaşımı sağlayacak Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'ndaki çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında, 2 bin 500 metre ray döşemesi yapıldı.

Ayrıca 1400 ton baskı asfalt ve 8 bin 500 ton üstyapı malzemesi serimi, 1500 metre bordür ve 2 bin 600 metrekare parke döşemesi gerçekleştirildi.