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Göle ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü proje kapsamında Göle Nihat Delibalta Meslek Yüksek Okulu için 250 kişilik öğrenci yurdunun temeli atıldı.

Vali Hayrettin Çiçek, törende yaptığı konuşmada, 250 kişilik yurdun öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilerin il merkezindeki yurtlarda ikamet ederek Göle'ye geldiğini hatırlatan Çiçek, bu nedenle temelini attıkları yurdun önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

KYK yurtlarının sayısında büyük bir artış olduğunu ve bunun katlanarak devam ettiğini ifade eden Çiçek, yurt projesinde emeği olanlara teşekkür etti.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç da kentte 2002 yılında hiç yurt bulunmadığını söyledi.

Şimdi kentte 2578 kapasiteli 3 yurdun öğrencilere hizmet verdiğini dile getiren Koç, kentte yapılan yatırımları anlattı.

Törene, il ve ilçe protokolü de katıldı.