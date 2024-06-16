Güncel

Malatya'da yüzde 92 görme engelli baba, down sendromlu lösemi hastası oğluna 10 yıldır hem annelik hem de babalık yapıyor.

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde evleri yıkılan görme engelli Ali Er (51), down sendromlu lösemi hastası oğlu Burak (25) ile konteyner kentte yaşamını sürdürüyor.

Eşinden 10 yıl önce boşanan ve oğluyla şu anda Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'ndeki Rönesans Konteyner Kent'te yaşayan Er, çocuğuyla konteynerin önüne ektikleri çiçek ve bitkilerin bakımını yapıyor.

Engelli maaşıyla geçimini sağlayan Er, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerinin yıkıldığını, afetin ardından oğluyla İstanbul'da 5 ay devlet yurdunda kaldıklarını, konteyner çıkması üzerine tekrar Malatya'ya geldiklerini anlattı.

Kanser tedavisi gören oğlunu hastaneye götürüyor

Görme kaybından dolayı insanları sesinden tanıdığını, net göremediğini ifade eden Er, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde lösemi tedavisi gören oğlunu da sürekli hastaneye götürdüğünü dile getirdi.

Engelli maaşıyla kendisinin ve oğlunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını ancak zorlandığını, oğluna hem annelik hem babalık yapmaya çalıştığını anlatan Er, şöyle devam etti:

"Çiçeklerimiz var onlarla vakit geçiriyoruz. Yemeği kendim pişiriyorum. Temizliği ve yemeği elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Oğlum kanser tedavisi görüyor, okula gidemiyor. Zorlanıyorum ama yapacak bir şey yok. Evlensem çocuğumu kimse taşıyamaz. Gittiği yere kadar oğlumla yaşamaya devam edeceğim. Baba oğul kendi imkanlarımızla konteynerde yaşamaya çalışıyoruz. Engellilerin masrafları çok oluyor. Devletimizden destek istiyorum."