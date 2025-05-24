Görme Engelli Eski Milletvekili Ayva'dan Kan Bağışı Çağrısı

Görme engelli eski Milletvekili Ayva, Düzce'de kan bağışı çağrısı yaptı

DÜZCE - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk görme engelli milletvekili olan AK Parti 22. ve 23. Dönem Milletvekili Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Düzce'de kan bağışında bulunmasının ardından bağış çağrısı yaptı.

Beyazay Genel Başkanı Lokman Ayva, 40 yıl önce ilk kez kan verdiği Düzce'de yeniden kan bağışı yaptı. Büyük cami meydanında Kızılay'ın kan bağış otobüsünde Düzce Kızılay Şube Başkanı Halil Aydın tarafından karşılanan Lokman Ayva, kan bağışı öncesinde Kızılay ekiplerinin sağlığı ile ilgili soruları cevaplandırdı. Ardından Kızılay ekibinin yardımıyla kan bağış otobüsüne binen Lokman Ayva, otobüste görevli doktor tarafından kontrolleri yapılarak kan bağışı yaptı.

"İnsan kendisini çok iyi hissediyor"

Kan bağışı çağrısında bulunan Lokman Ayva, "Buradaki kan verme işlemlerideki kolaylığı çalışan arkadaşların çok güzel kolaylığı ve güler yüzleri ile prosedürleri hızlandırmaları sebebi ile sürekli buraya gelmeye çalışıyorum. Düzce'de insan kendisini çok iyi hissediyor. Çok sağlıklı hissediyorsunuz. Çok sağlıklı hissettiğiniz bir anda da bunun zekatını vermek lazım diyerek kan veriyoruz. Milletimize hizmet etmenin en kolay, en faydalı yolu kan vermek. Çünkü bu insanlık yaşayabilsin ki hayat devam etsin ve mutlu olabilsinler. Ama hayat devam etmezse hiçbir şey olmaz. Bu sebeple ister engelli olun ister engelsiz olun ister fakir olun ister zengin olun kadın erkek fark etmez hepimizin yapabileceği en güzel hizmet herkesin eşit şekilde yapabileceği en güzel işin kan vermek olduğunu düşünüyorum. Kızılay'da da soğuk havalar sebebiyle insanlar kan veremediler. Yaz ayları geliyor sıcak hava sebebiyle de kan veremeyecekler. Allah korusun bir tane kardeşimiz bir tane vatandaşımız kana ihtiyaç duyduğu zaman bundan dolayı ağır bir rahatsızlık geçirirse çok vebal altında kalırız" dedi.

Kızılay Düzce şube başkanı Halil Aydın ise kan bağışı için sürekli Düzce'yi tercih eden Lokman Ayva'ya teşekkür ederek, vatandaşları kan bağışına davet etti.