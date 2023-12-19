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Görme Engelli Öğrenciye Piyano Talebi Sosyal Medyada Karşılık Buldu - Son Dakika
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Görme Engelli Öğrenciye Piyano Talebi Sosyal Medyada Karşılık Buldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir okulda ders aralarında piyano çalan görme engelli öğrenciye, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu tarafından org hediye edildi. Öğrenci, piyanoyu can arkadaşı olarak tanımlayarak, başkanları için güzel parçalar çalacağını söyledi.

Görme Engelli Öğrenciye Piyano Talebi Sosyal Medyada Karşılık Buldu
19.12.2023 - 17:51,  Güncelleme: 17:52
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ders aralarında öğretmenler odasındaki piyanoyu çalan görme engelli öğrenciye, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu tarafından org hediye edildi.

Şemsettin Onay Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan görme engelli Kayser Taş, ders aralarında öğretmenler odasında bulunan piyanoyu çalmaya başladı.

Öğretmenleri de Taş piyano çalarken çektikleri videoyu sosyal medyadan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'ya ulaştırarak piyano talebinde bulundu.

Bunun üzerine öğrenci için org satın alan Büyüksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ile okula giderek Taş'a hediyesini verdi.

Büyüksu, sosyal medyadan görme engelli öğrenci için kendisinden piyano talep edildiğini belirterek, "Bu talebe kayıtsız kalmadık. Mutluluğuna ortak olduk. Kızımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız. Amacımız, bütün çocuklarımızı sevindirmek, onları mutlu etmek. Kayser kızımız çok başarılı, inançlı ve azimli. Çok güzel eserler çalacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Piyano çalmayı çok sevdiğini ifade eden Kayser Taş da "Piyanoyu can arkadaşım olarak tanıyorum. Hiç kimseyle samimi değilim. Hayata güçlü görünmeye çalışıyorum. 'Her şeye rağmen yaşamaya değer' diyorum. Evde küçük bir odam var. Orada başkanımız için güzel parçalar çalacağım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan da orgu rahat çalabilmesi için Taş'a masa hediye edeceğini belirtti.

Kaynak: AA
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