Göztepe, Süper Lig\'e yükseldi

KERİM UĞUR
(İZMİR)- Trendyol 1. Lig'te mücadele eden İzmir ekibi Göztepe, iki yıl aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükseldi.
Sarı kırmızılı ekip, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi. İzmir ekibi aldığı bu galibiyetle puanını 66'ya yükselterek ligin bitimine 2 hafta kala Eyüpspor'dan sonra Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Böylece Göztepe iki yıl aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükseldi.
Karşılaşmanın 77.dakikasında Fıratcan Üzüm'ün attı golle 1-0 öne geçen İzmir ekibi, maçın uzatma dakikalarında Ramon-Pascal Lundqvist'in golüyle farkı ikiye çıkarttı ve maçı 2-0 kazandı. Maçın son düdüğünün ardından Sarı Kırmızılı ekip saha içerisinde renkli görüntülere imza attı.
Göztepe Spor Kulübü resmi şampiyonluk kutlamalarını sezonun son haftası Bodrum Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın ardından yapacak.
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