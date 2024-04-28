Göztepe, Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika
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Göztepe, Süper Lig'e yükseldi

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İzmir ekibi Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek Süper Lig'e yükseldi. Göztepe, 2 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e çıkmayı başardı.

28.04.2024 20:04  Güncelleme: 20:08
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KERİM UĞUR

(İZMİR)- Trendyol 1. Lig'te mücadele eden İzmir ekibi Göztepe, iki yıl aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükseldi.

Sarı kırmızılı ekip, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi. İzmir ekibi aldığı bu galibiyetle puanını 66'ya yükselterek ligin bitimine 2 hafta kala Eyüpspor'dan sonra Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Böylece Göztepe iki yıl aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükseldi.

Karşılaşmanın 77.dakikasında Fıratcan Üzüm'ün attı golle 1-0 öne geçen İzmir ekibi, maçın uzatma dakikalarında Ramon-Pascal Lundqvist'in golüyle farkı ikiye çıkarttı ve maçı 2-0 kazandı. Maçın son düdüğünün ardından Sarı Kırmızılı ekip saha içerisinde renkli görüntülere imza attı.

Göztepe Spor Kulübü resmi şampiyonluk kutlamalarını sezonun son haftası Bodrum Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın ardından yapacak.

Göztepe, Süper Lig\'e yükseldi
Kaynak: ANKA

Gençlerbirliği, Trendyol, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

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