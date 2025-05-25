Gran Fondo Bursa Bisiklet Yarışları Başladı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl ikincisi düzenlenen Gran Fondo Bursa, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 300'ü kadın toplam 750 bisiklet sporcusunun katılımıyla başladı.

Bursa Valiliği'nin himayesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda ve Türkiye Bisiklet Federasyonu onayıyla düzenlenen Gran Fondo Bursa, farklı kentlerden gelen 300'ü kadın toplam 750 sporcunun katılımıyla başladı.

Startını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in verdiği yarışlar, 56 kilometrelik kısa parkur ve 84 kilometrelik uzun parkur olmak üzere iki zorlu etaptan oluşuyor.

Nilüfer Özlüce Bulvarı'ndan başlayan yarış rotaları; Kumyaka, Tirilye, İpekyayla, Dereköy, Çekrice ve Hasköy gibi yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan köylerden geçiyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Federasyon As Başkanı Metin Cengiz ile birlikte yarış öncesi sporcuları ziyaret eden Bozbey, tüm yarışmacılara başarılar diledi.

Gran Fondo'nun bisiklet sporu için önemli bir yarış olduğunu söyleyen Bozbey, "Sporcularımızın etap boyunca dikkatli olmalarını istiyoruz. Yarışmaya katılan her bir sporcumuz kıymetli ve birinci olmayı hak ediyor. İki zorlu etaptan oluşan bu heyecan dolu yarışta pedal çeviren tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.