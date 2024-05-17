Granada Üniversitesi, İsrail ile bilimsel işbirliğini durdurdu - Son Dakika
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Granada Üniversitesi, İsrail ile bilimsel işbirliğini durdurdu

Granada Üniversitesi, İsrail ile bilimsel işbirliğini durdurdu

Granada Üniversitesi, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sona erene kadar İsrailli eğitim kurumlarıyla her türlü işbirliğini askıya aldığını duyurdu. Üniversite, barışa ve insan haklarının korunmasına olan kararlılığını vurgulayarak, İsrail üniversiteleriyle olan hareketlilik anlaşmalarını ve akademik işbirliği projelerini iptal etti. Ayrıca Filistinli üniversitelerle ilişkilerin yoğunlaştırılması ve Filistinli öğrencilere destek verilmesi için sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılacağı da belirtildi.

17.05.2024 20:59
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İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde faaliyet gösteren Granada Üniversitesi (UGR), İsrail üniversiteleri ve kurumlarıyla bilimsel ve teknik alandaki işbirliklerini durdurdu.

Granada Üniversitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sona erene kadar İsrailli eğitim kurumlarıyla her türlü işbirliğinin askıya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, barışa, insan haklarının korunmasına ve halklar arasındaki işbirliğine olan "kesin kararlılığını" yineleyen Granada Üniversitesi, aldığı kararın, üniversitenin "tüzüğü ve etik kurallarında öngörülen demokrasi, eşitlik, sosyal adalet, barış ve katılımın desteklenmesine ilişkin faaliyet ve projelere üniversite topluluğunun katılımını teşvik etme kararlılığını güçlendirdiğini" belirtti.

Verilen detaylarda özellikle öğrencilerin, öğretim ve araştırma personelinin, teknik, yönetim, idare ve hizmet personelinin İsrail üniversitelerine gelen ve giden hareketliliğinin, özellikle ikili Erasmus hareketlilik anlaşmalarının, AB tarafından teşvik edilen İsrail menşeli bilimsel ve teknik işbirliklerinin askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'deki Bal-Illan Üniversitesi ve Tel-Aviv Üniversitesi ile imzalanan öğretim ve yaz kursu anlaşmalarının feshedildiği, yeni anlaşmalar ve akademik işbirliği projeleri yapılmayacağı bildirildi.

Bunların dışında, Granada Üniversitesi Yönetim Konseyi, "Filistinli üniversitelerle ilişkilerin yoğunlaştırılması ve Filistinli öğrencilere, araştırmacılara, profesörlere ve milliyetleri ne olursa olsun katliama karşı çıktıkları için misillemeye maruz kalanlara yardım etmek ve onları ağırlamak için sahada çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapma" kararını onayladı.

Öte yandan, 29 Nisan'da Valencia Üniversitesi'nde başlayan ve daha sonra İspanya genelinde çok sayıda üniversiteye yayılan İsrail'e tepki, Filistin'e destek eylemleri devam ediyor.

Çok sayıda öğrenci, üniversitelerinin kampüslerinde kurdukları ve Filistin bayrakları açtıkları çadırlarda sabahlarken, gün içinde de "İsrail'e boykot", "siyonistler üniversitelerden dışarı" sloganlarıyla gösteriler düzenliyor.

Kaynak: AA

Filistin, Granada, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Granada Üniversitesi, İsrail ile bilimsel işbirliğini durdurdu - Son Dakika

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