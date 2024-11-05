GSB Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı

(ANKARA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. GSB Burs ve Öğrenim Kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, en geç 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylayabilecek.
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