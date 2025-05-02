Gucerat'ta 6 Çocuk Boğuldu

YENİ DELHİ, 2 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaletinde 14-16 yaşlarında 6 çocuk nehirde boğuldu.
Polisten perşembe günü yapılan açıklamaya göre aynı aileye mensup çocuklar çarşamba akşamı yüzmek amacıyla gittikleri nehirde kuvvetli su akıntısına kapıldı.
Çocuklardan 4'ünün eyaletin başkenti Ahmedabad'da yaşadığı ve yaz tatillerini geçirmek üzere amcalarının eyaletin Kheda bölgesindeki evine geldiği bildirildi.
Polis, 6 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldığını kaydetti.
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