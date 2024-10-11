Güler'den Kosova Ziyareti - Son Dakika
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Güler'den Kosova Ziyareti

Güler\'den Kosova Ziyareti

Bakan Güler, NATO KFOR devir teslim töreni sonrası Kosova Savunma Bakanı ile savunma yatırımlarını görüştü.

11.10.2024 22:18
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim töreni vesilesiyle bulunduğu Kosova'da, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KFOR devir teslim töreninin ardından Kosova Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Güler, daha sonra Kosova Savunma Bakanı Maqedonci ile görüştü.

Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

Kosova Savunma Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede, yakın zamanda hayata geçmesi beklenen savunma sanayi yatırımları konusunun ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Maqedonci'nin, Güler'e ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği, Kosova'nın istikrarı ve güvenliği açısından Türkiye ile sürekli işbirliğinin önemini vurguladığı belirtildi.

Kaynak: AA

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