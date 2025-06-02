Gülnar'da Cinayet İtirafı: Traktör Kazası Değil

MERSİN'in Gülnar ilçesinde 4 yıl önce traktör kazasında öldüğü değerlendirilen İ.S.'yi tabancayla öldürdüğü belirlenen D.B. ve M.B. yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.B. tutuklandı.

Olay, 20 Aralık 2021 tarihinde ilçeye bağlı Kuskan Mahallesi İğde mevkisinde meydana geldi. Traktör kazasında öldüğü değerlendirilen İ.S.'nin vücudunda 2 mermi yarası tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme ekipleri 4 yıl boyunca süren titiz ve detaylı çalışma sonucunda, olayın kasten işlenmiş bir cinayet olduğunu tespit etti. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası görüntüleri, kriminal incelemeler ve tanık ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin D.B. ve M.B. olduğu tespit edildi. Operasyonla gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanırken, M.B. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/GÜLNAR (Mersin),