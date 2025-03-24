Gülnar'da İftar Programı Düzenlendi

Mersin'de Gülnar Belediyesince iftar programı organize edildi.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Ayvalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan ayı boyunca çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyleyen Önge, "Ramazan paylaşmanın, birlik olmanın ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmenin en güzel zamanıdır." diye konuştu.

Önge, vatandaşlarla aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "İlçemizin her bir ferdi bizim için kıymetli. Gönüllere dokunarak, halkımızın yanında olarak hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Vatandaşların oruç açtığı programda dua okundu.